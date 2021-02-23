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شكرا لقرائتكم خبر عن «بداية أمل» تكرم عددًا من ذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل بديوان محافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الأحتفالية التى أقامتها مؤسسة بداية أمل للتنمية بالتعاون مع جمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر التى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر ، والتى تم خلالها تكريم عدداً من الأشخاص من ذوى الأعاقة وعقد المؤتمر الأول لذوى الهمم وتحدى الأعاقة لدعمهم ودمجهم فى سوق العمل.
تم خلال الأحتفال توزيع 6 مقاعد متحركة منها 2 كرسى كهربائى، وتوزيع ماكينات خياطة لثلاث فتيات لعمل مشغل ،وتوزيع قطع غيار سماعات للصم وضعاف السمع وتكريم فريق نادى الأرادة والتحدى ، وتكريم حفظة القران الكريم والفنانين والرياضين.
وأكد نائب محافظ الأقصر على أن الدولة المصرية تولى أهتمام خاص وكبير بملف ذوى الأعاقة من خلال دعم مبادرات عنهم ، كما أنها خصصت لهم عاماً كاملاً ، كما أن المحافظة تدعم كل ما من شأنة يساهم رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم .
كما شكر المؤسسة التى قدمت خطوات أيجابية ووجه الشكر لمديريات التضامن الأجتماعى والشباب والرياضة.
حضر التكريم أمل النوبى رئيس مجلس أدارة مؤسسة بداية أمل ، وصبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسام القاضى رئيس نادى الأرادة والتحدى ومصطفى الناظر مدير المشروعات بمؤسسة بداية أمل.
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