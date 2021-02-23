شكرا لقرائتكم خبر عن «بداية أمل» تكرم عددًا من ذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل بديوان محافظة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الأحتفالية التى أقامتها مؤسسة بداية أمل للتنمية بالتعاون مع جمعية اللؤلؤ المكنون بالأقصر التى أقيمت بديوان عام محافظة الأقصر ، والتى تم خلالها تكريم عدداً من الأشخاص من ذوى الأعاقة وعقد المؤتمر الأول لذوى الهمم وتحدى الأعاقة لدعمهم ودمجهم فى سوق العمل.

تكريم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بالاقصر

تم خلال الأحتفال توزيع 6 مقاعد متحركة منها 2 كرسى كهربائى، وتوزيع ماكينات خياطة لثلاث فتيات لعمل مشغل ،وتوزيع قطع غيار سماعات للصم وضعاف السمع وتكريم فريق نادى الأرادة والتحدى ، وتكريم حفظة القران الكريم والفنانين والرياضين.

تكريم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بالاقصر

وأكد نائب محافظ الأقصر على أن الدولة المصرية تولى أهتمام خاص وكبير بملف ذوى الأعاقة من خلال دعم مبادرات عنهم ، كما أنها خصصت لهم عاماً كاملاً ، كما أن المحافظة تدعم كل ما من شأنة يساهم رفع مستوى التعليم والصحة والعمل لهم .

تكريم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بالاقصر

كما شكر المؤسسة التى قدمت خطوات أيجابية ووجه الشكر لمديريات التضامن الأجتماعى والشباب والرياضة.

تكريم ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة بالاقصر

حضر التكريم أمل النوبى رئيس مجلس أدارة مؤسسة بداية أمل ، وصبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة وحسام القاضى رئيس نادى الأرادة والتحدى ومصطفى الناظر مدير المشروعات بمؤسسة بداية أمل.