شكرا لقرائتكم خبر عن «الطب الوقائي»: تطعيم الأطقم الطبية اختياري وليس إجباريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه بصدد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وإطلاق الموقع الإلكتروني للمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الناس تخاف من كل شيء جديد، ولكن جميع دول العالم تتلقى لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر اختياري وليس إجباريا على الأطقم الطبية.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات، منها 40 مليون جرعة من لقاح استرزنيكا، وبصدد تسلم 8.6 مليون جرعة خلال الشهر الجاري.