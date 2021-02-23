شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة المنوفية في لقاء مع مفتي الجمهورية ووزير الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي 100 طالب وطالبه من شباب جامعة المنوفيه مع فضيلة مفتى الجمهوريه الدكتور شوقى علام ووزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحى جاء اللقاء بعنوان «التاسلم السياسى» بهدف توعية الشباب على أمور الدين وعدم الخلط بين المفهوم الدينى والمفهوم السياسى وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعه والأستاذ الدكتور نانسى أسعد يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الاداره العامه لرعاية الشباب.

شارك فى اللقاء إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بعدد ( 100 ) طالب وطالبه من الطلاب المتميزين فى الاتحادات الطلابيه والانشطه المختلفه بالجامعه بقيادة محمود الخباز رئيس اتحاد طلاب الجامعه وعبر الطلاب المشاركين عن سعادتهم الغامره لحلقة النقاش المثمرة التى ساهمت فى إثراء الفكر لديهم وتصحيح عددا من المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.

واشرف على وفد الجامعه المشارك فى اللقاء محمد خطاب مدير ادارة النشاط الاجتماعي وجيهان جمال واحمد سيف ورشا عادل من الادارة.