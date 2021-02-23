شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: نسعى لنشر تكنولوجيا الفضاء في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن من أهداف الوكالة التي أنشئت لتحقيقها نشر تكنولوجيا الفضاء في الجامعات والمعاهد المصرية وبالتالي تم عمل نموذج لقمر صناعي تعليمي منذ عام ونصف العام على شكل مكعب وتم الانتهاء من تصنيع النسخة الأولى منه.

وأضاف القوصي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السيد المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد سعيد، على قناة «الحدث اليوم»، أنه سيتم تنفيذ 35 نسخة من نموذج القمر الصناعي التعليمي ليتم توزيعها على 35 مكانا علميا في مصر في كليات الهندسة والعلوم، مؤكدا أن هذا النموذج سيكون نواة لمعمل فضائي في كل جامعة.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أنه بالفعل تم التوقيع مع 7 جامعات مصرية حتى الآن، لافتا إلى أن هذه الأقمار تعليمية.