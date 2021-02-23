شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يبحث مع سفيرة كوبا سبل تنشيط السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، السيدة تانيا اجيار فرنانديز السفيرة الكوبية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك، وتنشيط السياحة الكوبية للاقصر عاصمة السياحة في العالم .

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في عدداً من المجالات منها السياحة والأستثمار والقطاع الصحى والتعليم .

ومن جانبه رحب المحافظ بالسيدة تانيا فرنانديز وأكد على أهمية التعاون بين الجانبين، في مجال السياحة .

وتمنت السفيرة الكوبية أن يكون ثمرة هذا اللقاء بداية لحضور لسائح الكوبى للتعرف على الحضارة المصرية، وبداية لحسن التعاون بين الجانبين، خاصة وأن دولة كوبا تشترك مع مصر في أعتمادها على قطاع السياحة كمصدر دخل، مؤكدة على اشتراك الشعب الكوبى مع المصرى في حبهم للسياحة الثقافية .

وابدت سفيرة كوبا أنبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة الشعب المصرى، وأثنت على ان مصر من من أكثر الدول امنا وأقلها أصابة بفيروس كورونا.

حضر اللقاء الدكتور سعدى عبدالقادر مدير أدارة البرامج الأجنبية بديوان عام المحافظة.