شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للطب البيطرى والتموين تحرر 4 محاضر للذبح خارج السلخانة في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت كل من مديرية الطب البيطري ومديرية التموين في مطروح، بالتعاون مع مباحث التموين بحملة موسعة على محلات الجزارة وبيع اللحوم، وتوقيع 6 محاضر مخالفة وضبط 23 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للسلع المعروضة والاطمئنان على سلامتها مع صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح الدكتور سعد الجويلي، مدير عام الطب البيطري، قيام مدير إدارة المجازر بمطروح، بالمشاركة مع مباحث التموين بعمل حملة تفتيشية موسعة على محلات الجزارة بمطروح.

وأسفرت الحملة عن تحرير (4) محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بوزن إجمالي (23) كجم، و(2) محضر عرض اللحوم بدون غطاء، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في تكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية والأسواق لمتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.