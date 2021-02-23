شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: أغلب المصريين وخاصة بالصعيد صورة طبق الأصل من المصرى القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الكبير ووزير الآثار الأسبق، أن رسم الشاب الهولندي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الصور لنفرتيتي وأخناتون لا تمس الحقيقة بشىء، موضحًا أن هذه الرسومات جزء من تخاريفه فقط.

وأضاف "حواس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه بالاعتماد على الأشعة المقطعية للمومياء لم يصل أحد إلى التصور الحقيقي للملك، موضحًا أنه كيف سيصل رسام يعتمد على شكل ظاهري فقط للشكل الحقيقي للملكة، حيث إن هذا لا يمت للواقع بشىء.

وتابع: "أغلب المصريين خاصة في الصعيد صورة طبق الأصل من المصري القديم، يمكن فى الدلتا حدث اختلاط فغيرت الشكل، مردفا: "الوجه القبلى متأثرش، وفى دمياط والعيون الخضراء موضوع تانى خالص ملوش دعوة بالفراعنة إطلاقا".