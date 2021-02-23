شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: نعمل بنظام الطوارئ ومنتشرون منذ الفجر لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عابدين، متحدث شركتى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة، إن الوضع مستقر تماما بعد موجة الأمطار الغزيرة التى شهدناها قبل ساعات قليلة، وكان هناك من 30 إلى 35 نقطة بها مياه متجمعة فى عدد متفرق من المناطق.

وأضاف عابدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن سقوط الأمطار بدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرا، وشهد عدد من مناطق القاهرة والجيزة سقوط قطع من الثلوج، متابعا: "الأرصاد أكدت أن حالة الطقس السيئ مستمرة حتى غدا الأربعاء، ونحن على أتم استعداد لأي سقوط أمطار مفاجئ".

وأوضح وليد عابدين، متحدث شركتى القاهرة والجيزة للصرف الصحي، أنه يتم تطوير الشبكات ورفع كفاءة المحطات بداية من شهر سبتمبر سنويا، كما أننا نعمل بنظام الطوارئ، أى أن الأعمال تتم على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن رجال الشركة منتشرون منذ مطلع الفجر بالسيارات، تحسبا لموجة الأمطار الغزيرة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.