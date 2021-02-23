شكرا لقرائتكم خبر عن مدن جامعة عين شمس تبدأ إجراء مسحات كورونا لطلابها قبل التسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدن الجامعية بجامعة عين شمس، متمثلة فى قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى خطة لإجراء مسحات كورونا كاملة للطلبة والطالبات المقيمين فى قطاع المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) والبالغ عددهم 3285 طالب وطالبة، وذلك بالتعاون بين الإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس.

ويهدف هذا الإجراء للتأكد من سلامة جميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، تزامناً مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع القادم.

وتأتى خطة عمل المسحات فى ظل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية، حيث يتم عمل مسحات لمجموعات قليلة العدد تجنبا للاختلاط بين الأعداد الكبيرة.

وتبدأ خطة المسحات، بإجراء مسحة كاملة لكافة الطلاب الوافدين المقيمين بالمدن الجامعية فقد تم عمل مسحات لـ(41) طالبة وافدة مقيمات بالمدينة الرئيسية للطالبات بمصر الجديدة، كما تم إجراء مسحات لـ( 4 ) طلاب من طلاب المنح مقيمين بالمدينة الجامعية طلبة، و( 107 ) طلاب من الطلاب الوافدين مقيمين بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية، وذلك نظرا لاستمرار إقامة الطلاب الوافدين بالمدن الجامعية منذ بداية العام الدراسى وعدم مغادرتهم لها حتى الآن.

وأكدت الجامعة أنه حرصا على عدم دخول أى طالب أو طالبة مصاب بفيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة باقي الطلاب يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة.