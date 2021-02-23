شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بمستشفى نيويورك: لقاح كورونا يغطى تحورات الفيروس فى إنجلترا وجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن السوشيال ميديا تتداول معلومات مغلوطة ويتم تبادلها بين الناس، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كأي فيروس قد يحدث فيه تغيرات كما حدث مع غيره من الفيروسات، ولا يوجد أي تلاعب أو تخليق في الفيروس كما تم تداوله في وقت سابق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "اللقاح الموجود، يغطي حالة الغيرات الموجودة في إنجلترا وجنوب أفريقيا، وفي جنوب أفريقيا يغطى 80% من التحور، ولكن إن حدث تغيير آخر في الفيروس قد يفشل الفيروس في تغطيتها".

وقال: "خلال الأسبوعين الماضيين بدأت تقل الحالات بشكل كبير في الولايات المتحدة، وقلت نسبة اللجوء للرعاية المركزة، وخلال شهر مارس قد نصل إلى معدل طبيعي من الإصابات، وعلى بداية أبريل ستستقر الأمور، وفيروس كورونا يترك بعض الأثار الجانبية، ولكن بعض الناس لا تشعر بتلك الأعراض من الأساس".