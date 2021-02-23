شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: خروج قطار فوارغ عن القضبان بحوش محطة الإسكندرية دون حدوث إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد خروج عن القضبان مساء اليوم، إحدى عربات قطار 928 قبل قيامه برحلته المتجه خلالها من محطة الإسكندرية إلى القاهرة، دون حدوث أي إصابات.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365 " أن حادث خروج عربة قطار عن القضبان وقع داخل حوش محطة الإسكندرية بعيدا عن الخط الطوالى، وكان فوارغ قبل قيام برحلته، حيث كان متجه لرصيف المحطة للقيام برحلته.

وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع العربة التى سقطت من على القضبان وإعادتها إلى مسارها على شريط السكة الحديد، لافتة إلى أن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات فى محطة الإسكندرية.