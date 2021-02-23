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مفتى الجمهورية: جماعة الإخوان هى الأم للجماعات الإرهابية

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ان هناك اتجاه سائد فى الغرب هو الخوف من كل ما هو إسلامى، وهذا نتيجة للأعمال الإرهابية التى تستخدم الدين لتبرير أفعالها والدين منهم براء، وكذلك من العوامل التى شوهت صورة الإسلام في الغرب ما تصدره جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية من أفكار إرهابية ، فجماعة الإخوان هى الام للجماعات الإرهابية.

 

وأضاف خلال أولى لقاءات سلسلة ندوات "التأسلم السياسي" بهدف توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي، ان تأثير التأسلم السياسى يكون خطر على الدين والدولة والحكم إذا تمادينا فى ذلك، فمصر كان يراد لها أمر آخر لكن عناية الله لهذا البلد اوجدت قيادة سياسية أنقذت هذا البلد ، مؤكدا أن جماعة الاخوان خانوا الوطن ووجهوا قنواتهم لمحاولة اسقاط هذه الدولة لكن الشعب لم يطعهم. 

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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