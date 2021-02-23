شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة المرأة العربية: المنظمة إنجاز تاريخى فى ذاكرة التعاون العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كلمتها الافتتاحية، ضمن أعمال المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية (المرأة العربية والتحديات الثقافية)، والذى تنعقد فعالياته فى الفترة 23-25 فبراير 2021، أكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لـ"منظمة المرأة العربية"أن إنشاء منظمة المرأة العربية فى عام 2003 شكل إنجازاً تاريخياً فى ذاكرة التعاون العربى المشترك.

وأوضحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، أن المنظمة ولدت بمبادرة كريمة من السيدات العربيات الأول اللائى كن استثنائيات فى رؤيتهن، وأن المنظمة سلكت طريقها برفقة المنظمات العربية المتخصصة الاخرى المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

وأضافت أن المنظمة تستند اليوم الى ثمانية عشر سنة من الخبرة والأنشطة وذلك بفضل تشبث أهل القضية ومهنية القيمين عليها والمتعاونين معهم من مسؤولين حكوميين وخبراء وخبيرات من الدول العربية ومن العالم.

وأكدت أنه بالرغم من كل الصعوبات بات للدول العربية اليوم منظمة متخصصة بقضايا المرأة، تشكل منصة عربية على الخريطة الإقليمية والدولية، ناشطة، ومحترفة، وتسعى لخدمة الدول العربية الأعضاء، مع الاحترام الكامل لسيادة كل دولة ولأولوياتها وخياراتها.

ووعدت بأن تسعى المنظمة دائما لتكون منارة فى سماء التعاون العربى فى إطار جامعة الدول العربية.