مصر وأمريكا تؤكدان على استراتيجية العلاقات التى تجمع البلديّن

القاهرة - سامية سيد - تلقىَ وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، حيث تمت مناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

‏‎وقدّم الوزير المصرى خلال الاتصال التهنئة للوزير "بلينكن" على توليه منصبه، متمنياً له وللإدارة الأمريكية الجديدة التوفيق والنجاح، ومعرباً عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق من انجازات على مدار العقود الماضية على مستوى العلاقات الثنائية لتطوير التعاون في كافة المجالات.

وأكد على استراتيجية العلاقات التي تجمع البلديّن، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

عكست المحادثة الهاتفية تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

هذا، وتم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الانسان بما يحقق مصلحتيّهما. كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.