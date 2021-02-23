شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى: استقبال 8.6 مليون جرعة لقاح كورونا خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف محمد عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الناس تخاف من كل شيء جديد، ولكن جميع دول العالم تتلقى لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر اختياري وليس إجباريا على الأطقم الطبية.

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي، قرب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وإطلاق الموقع الالكتروني للمواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاحات، منها 40 مليون جرعة من لقاح أسترزنيكا، وبصدد استلام 8.6 مليون جرعة خلال الشهر الجاري.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة والمخصصة لعزل وعلاج حالات كورونا بمحافظتي بورسعيد والأقصر باللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم إلى أنه من المستهدف تطعيم 1366 من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد، وكذلك مستشفى (العديسات) بالأقصر، والذين خصصتهم لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن اللقاح متاح للراغبين من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات سالفة الذكر، على مدار الساعة، لافتة إلى أن التطعيم اختياري حيث يحصل الفرد على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني من أمراض أو ظهرت عليه أية أعراض مرضية.

وتابعت الهيئة: أن الطعوم آمنة تمامًا وتعطى حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.