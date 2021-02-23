شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: زيادة المستفيدين المسجلين بلقاح كورونا حال إتاحة جرعات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن العلاقات التاريخية بين مصر والصين سبب رئيسى فى هدية 300 ألف جرعة من اللقاح لمصر، موضحا أنه كلما يتاح جرعات جديدة من اللقاح سيجرى زيادة عدد المستفيدين المسجلين بالموقع.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن اللقاح الصينى مكون من جرعتين بينهما من 21 إلى 28 يوما، مشيرا إلى أننا ما زلنا نعانى من تداعيات الفيروس ويجب أن نستمر في الإجراءات الاحترازية.

وذكر أنه كان هناك 50 ألف جرعة أعلن عنها رسميا عن طريق إدارة الأزمة بمجلس الوزراء وبدأت الكوادر الطبية بالتطعيم بالأولوية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم الكوادر الطبية الأخرى، ثم كبار السن والأمراض المزمنة، وكلما يتاح لمصر كميات للقاحات هناك ترتيب للأولويات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى طلب أن تكون مراكز التطعيم مجهزة بصورة حضارية.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات التابعة للهيئة والمخصصة لعزل وعلاج حالات كورونا بمحافظتي بورسعيد والأقصر باللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم إلى أنه من المستهدف تطعيم 1366 من الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد، وكذلك مستشفى (العديسات) بالأقصر، والذين خصصتهم لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -19.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن اللقاح متاح للراغبين من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات سالفة الذكر، على مدار الساعة، لافتة إلى أن التطعيم اختياري حيث يحصل الفرد على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعاني من أمراض أو ظهرت عليه أية أعراض مرضية.

وتابعت الهيئة: أن الطعوم آمنة تمامًا وتعطى حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86%، كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%، وتحمي من الدخول في مضاعفات المرض الخطيرة بنسبة كبيرة للغاية.