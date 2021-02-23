"حادث قطار الإسكندرية وتحقيقات مركب بحيرة مريوط الغارقة".. نشرة الحوادث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

مصدر أمني: لا خسائر بشرية في حادث قطار الإسكندرية

أكد مصدر أمنى عدم وقوع خسائر بشرية نتيجة خروج إحدى عربات من قطار 928 المتجه إلى القاهرة عن القضبان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة فور وقوع الحادث بالتنسيق مع مسئولى السكك الحديدية واستئناف حركة القطارات.

القبض على مالك مركب بحيرة مريوط الغارقة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مركب الصيد التى غرقت أمس فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وجارى عرضه على النيابة العامة.

كانت شرطة النجدة بالاسكندرية تلقت بلاغا بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥) مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وقد أُبْلِغَتْ "النيابة العامة" بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

حبس متهمين عامين بتهمة التتشهير بـ"منة عبدالعزيز" على مواقع التواصل

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مازن إبراهيم وشيماء شاكر بالحبس سنتين وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، لاتهامهما بانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية للمجني عليها منة عبدالعزيز، وضربها وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، والاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع.

وكانت النيابة العامة أحالت في قضية أخرى 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها "آية" الشهيرة بـ "منة عبد العزيز" لـ "محكمة الجنايات".

استقلها رجال وأطفال ونساء.. النيابة تحقق في غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط"

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط".

مأكل وملبس.. حكم بزيادة نفقة "توأم زينة" من عز لـ60 ألف جنيه شهريًا

قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بزيادة نفقة توأم زينة من 30 ألف جنيه شهريًا إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

براءة سما المصري من اتهامها بسب ريهام سعيد عبر "واتساب"

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الراقصة سما المصري من تهمة سبّ ريهام سعيد وإرسال عبارات خادشة لها.

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل الشقق بالشهر العقاري؟ المحامي طارق نجيدة يوضح "فيديو"

قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق نجيدة، إن التعديلات الأخيرة المنظمة لعمل لشهر العقاري، بات مُلزمًا لمختلف شركات الكهرباء والمياه والغاز والوزارات والمصالح الحكومية وباقي الجهات الخدمية بعدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.

في بور سعيد.. ضبط مدير شركة لاتهامه بالنصب وزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على مدير شركة سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج ببورسعيد.

الأموال العامة تضبط أكاديمية تعليمية وهمية في الإسماعيلية

ضبطت مباحث الأموال العامة، أكاديمية وهمية بدون ترخيص في الإسماعيلية.

مستند| بعد التعديلات الأخيرة.. 5 توجيهات من "العدل" لمأموريات الشهر العقاري

أصدرت الإدارة العامة للبحوث القانونية بوزارة العدل، منشورًا فنيًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.

وجاء في المنشور - حصل الخليج 365 على صورة منه - أنه صدر القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.