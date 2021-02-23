شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد تطهير بلاعات الأمطار تزامنا مع التقلبات الجوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، استعدادات أجهزة الأحياء للأمطار بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث تفقد نفق شبرا لمتابعة أعمال تطهير بلوعات الأمطار استعدادا لسقوط الأمطار، بحضور رئيس حى روض الفرج.

كما تفقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية التجهيزات وأماكن تمركز سيارات الشفط بحى الساحل، وتطهير بلوعات الأمطار استعدادا لسقوط الأمطار، بحضور رئيس حى الساحل .

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.