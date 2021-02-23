شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: تاريخ الإخوان كله لا سلمية وشعار الإسلام هو الحل "مغرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه على الشباب قبل أن يتلقى الخبر التثبت من صحته، وقضية التثبت فى علومنا الإسلامية قضية محورية، مضيفا إن دار الإفتاء فى بداية عام 2014 استشعرت خطر الشائعات والفتاوى المغلوطة، لذلك انشأنا مرصدا لمواجهة الفتاوى التكفيرية والآراء الشاذة، وقد أصدرنا أكثر من 550 تقريرا منها جذور العنف عند الإخوان، وتم الكشف فيه عن ادعاء السلمية عند الإخوان وذلك بالوثائق.

وأضاف مفتى الجمهورية، خلال تنظيم أولى لقاءات سلسلة ندوات "التأسلم السياسي" بهدف توعية الشباب وعدم الخلط بين المفهوم الديني والمفهوم السياسي، بحضور طلاب الجامعات المصرية: تاريخ الإخوان كله لا سلمية فيه، والادعاء بالسلمية هو ادعاء كاذب، وهناك ربط بين الإخوان وجميع الجماعات الإرهابية على الساحة، مضيفا أن الشرعية نزعت من جماعة الإخوان منذ البداية بعد أن تكشف وجهها اللاسلمى.

وتابع الدكتور شوقى علام: إن فهم استغلال الدين للوصول للسلطة هو فهم سقيم، مضيفا أن شعار تطبيق الشريعة الذى ترفعه الجماعات الإرهابية هو شعار مغرض، لأن الشريعة مطبقة فى حياتنا ولم تغب، كذلك شعار "الإسلام هو الحل" شعار مغرض، وكلمة حق يراد بها باطل.

وأضاف أن معركتنا هي معركة وعي، وعلينا فلترة الأخبار التي تصلنا، وعلينا أن نكون في وعي تام، فالحرب الآن ليست حرب سلاح بل حرب عقل.