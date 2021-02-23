الخليج 365: الرئيس يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. ويشدد على الاستمرار فى دراسة تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى محلياً وعالمياً.

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ـ الرئيس يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالدولة.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.. ويشدد على الاستمرار فى دراسة تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى محلياً وعالمياً

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