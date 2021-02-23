شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وثلج.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس السيئ وموعد تحسن الجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معظم أنحاء الجمهورية تعرضت لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية أثرت على السواحل الشمالية.

وأكدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأمطار وصلت ذروتها على كافة الأنحاء الجمهورية وامتدت للوجه البحرى والقاهرة الكبرى مصحوبة بكرات الثلج الصغيرة.

كما أكدت وكيل الاستشعار عن بعد، أن شدة الأمطار ستزيد فى الساعات القادمة فى بعض المناطق قد تصل للسيول، لافتة إلى أن الساعات القادمة تستمر فرص الأمطار على الدلتا ومناطق متفرقة على القاهرة الكبرى تكون متوسطة وقد تغزر على بعض المناطق.

وأشارت إلى استمرار فرص الأمطار على القاهرة الكبرى حتى صباح غدا الأربعاء، وتبدأ الأجواء بالتحسن على كافة الأنحاء مع ظهر غدا الأربعاء ولكن تستمر الأمطار على شمال ووسط سيناء قد تصل للسيول.

وتابعت: تنعدم الأمطار على الوجه البحرى والقاهرة وأغلب المحافظات بعد ظهر غدا الأربعاء مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

ووجهت وكيل الاستشعار عن بعد، تحذيرات للمواطنين ونصائح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لشدة برودة الأجواء بكافة الأنحاء، فضلا عن توخى الحذر أثناء القيادة خلال تساقط الأمطار، وعدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

