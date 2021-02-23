شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حركة الخطوط الثلاثة منتظمة رغم سوء الطقس.. وتعليمات للسائقين بالحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو استمرار حركة الخطوط الثلاثة بانتظام رغم سوء الطقس وسقوط الأمطار، مع إصدار تعليمات للسائقين للقيادة بحذر خصوصا بالمحطات السطحية وتخفيض السرعة إذا تطلب الأمر.

وأعلنت شركة المترو الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد وفق توقع خبراء الأرصاد الجوية، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع الأمطار المحتمل سقوطها، وصيانة مصارف شفط مياه الأمطار الموجودة بخطوط المترو، خصوصا بالخط الأول من المرج حتى حلوان والمحطات السطحية بالخطين الثانى أوالثالث.

وشكلت شركة المترو غرفة متابعة مركزية للتعامل مع أى أمطار تتراكم على شريط المترو والتنسيق مع الأحياء فى شفط المياه التى ممكن أن تتراكم، مع متابعة انتظام حركة المترو ورصدها أول بأول خصوصا بالمناطق السطحية والمكشوفة.

وتعمل شركة المتر بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية، على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثانى من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.