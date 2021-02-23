شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وفدا مصر وقطر يجتمعان بالكويت للاتفاق على آلية تعاون بعد قمة العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها اجتماع وفدى مصر وقطر بالكويت للاتفاق على آلية تعاون بعد قمة العلا، وبدء التسجيل بالموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا الأحد المقبل، ونفى الحكومة نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وتحذير الأرصاد من الطقس اليوم وغدا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

أصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت فيه أن وفدين رسميين من مصر ودولة قطر عقدا اجتماعهما الأول اليوم بدولة الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية، بعد بيان قمة العُلا بالمملكة العربية السعودية، الصادر في الخامس من يناير الماضى.

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ليكون أحد التشريعات الهامة المتوقع أن ينظرها المجلس النيابي في الفصل التشريعي الثاني، بسبب تأثيره المباشر علي الأسرة المصرية، التشريع يأتى بعد مطالبات واسعة طال أمدها لتنظيم عدد من الأمور الهامة.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم إتاحة التسجيل علي موقع حجز لقاح كورونا للفئات المختلفة يوم الأحد المقبل مشيرة إلي أن المواطنين فوق سن 40 عاما سيكون لهم أولوية في الحصول علي اللقاح خاصة أصحاب الأمراض المزمنه وكبار السن.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مركب الصيد التى غرقت أمس فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وجارى عرضه على جهات التحقيق المختصة.

أعلن مسئولون بالحكومة التنسيق مع الشركات المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة بالتزامن مع شبكة خطوط السكة الحديد الجديدة وخطوط المترو التى تشرع الدولة فى تنفيذها.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، توصل المركز إلى انه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

أكدت الحكومة أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

نجحت الداخلية في ضبط 1341 قضية مخدرات بـ 1448 متهمًا، حيث تم ضبط 401 كيلو حشيش و238 كيلو بانجو، وو23 كيلو هيروين و17 كيلو استروكس، و10 كيلو بذور القنب و1.7 كيلو أفيون و1 كليو آيس، وألفين قرص كبتاجون و35 ألف قرص ترامادول ، وتقدر المضبوطات بنحو 33 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوعين.

وافقت الحكومة على إضافة مهنة العمالة غير منتظمة إلى الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.

تستمر الاختبارات الخاصة بتكوين "فرقة الخليج 365 المسرحية" التابعة لـ "مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير" لليوم الثالث، والتي تقدم للانضمام إليها حتى الآن حوالي 2000 موهبة من جميع محافظات مصر يأملون في الانضمام لفرقة الخليج 365 المسرحية التي ستقدم عروضًا مسرحية خلال الفترة المقبلة.

تم تمديد الموعد النهائي للتسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية حتى مساء الخميس 25 فبراير الجارى، على أن يعقد الامتحان السبت 13 مارس المقبل، ويمكن للطلاب التسجيل في امتحان EST من خلال الرابط المخصص لذلك،

تحولت نزهه ترفيهية لعائلة يبلغ عددها 20 شخصا، إلى كابوس بعد تعرض المركب إلى الغرق فى بحيرة مريوط ببرج العرب بالإسكندرية، وسرعان ما تجمهر عدد كبير من الأهالى، على ضفاف البحيرة لمحاولة إنقاذ الأحياء وانتشال الجثث، وسط انتشار سيارات الإسعاف التى وصلت لمكان الغرق.

قررت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت إصابة 11 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

مناسبة سعيدة أخرى تحتفل بها الفنانة حلا شيحة، بعد 14 يوما على دخولها قفص الزوجية مع معز مسعود، وهى عيد ميلادها، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم 23 فبراير لأم لبنانية وأب مصرى عام 1979.

خسر فريق الأهلي من سيمبا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بملعب "مكابا" فى مدينة تنزانيا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكما نهائيا ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي اليوم.

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن وجود مشتبهين فيهما جديدين في التحقيق في وفاة دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية والذى توفى في 25 من شهر نوفمبر الماضي بعد صراع مع المرض، ولكن التحقيقات في الوفاة أظهرت وجود إهمال طبي واشتباه في جناية القتل بالخطأ.