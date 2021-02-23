بعد تصعيدها.. أعضاء "نقل النواب" يرحبون بابنة البرلماني الراحل سعد الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

رحب أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة، بأسماء سعد سليم الجمال، احتياطي "القائمة"، ابنة البرلماني الراحل سعد الجمال، والتي سيتم تصعيدها، إعمالًا لنص قانون مجلس النواب.

جدير بالذكر أن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نظم كيفية التصرف القانوني، حال شغر مقعد مجلس النواب في حالة وفاة نائبه.

ونصت المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين، وَفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته".