"العربية للتصنيع" و"الصناعات العسكرية" السعودية تبحثان الشراكة في مجال الأنظمة الدفاعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مكانة مصر ودورها الرائد كانت حافزًا قويًّا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مشتركة مع وفد "العربية للتصنيع".

وأعرب التراس عن تطلعه إلى عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ذات الثقل الدولي في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، موجهًا الدعوة لتبادل الزيارات والخبرات مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع, وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك والتنسيق؛ لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية.

جاء هذا في إطار مشاركة العربية للتصنيع بمعرض "IDEX 2021" الذي انطلقت فعاليته في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.

وشهدت فعاليات المعرض نشاطًا مكثفًا للهيئة العربية للتصنيع؛ حيث شهد جناح الهيئة، الذي يعد الأكبر ضمن أجنحة المعرض زخمًا ووجودًا كبيرًا لعدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية، واهتمامًا كبيرًا من كبرى شركات التسليح والمسؤولين الدوليين.

وقام المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، بتفقد جناح "العربية للتصنيع"، واطلع من القائمين عليه على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب العوهلي عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي؛ لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مبديًا إعجابه بجودة وتُميز المنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول تفقد عدد من كبار الوزراء والمسؤولين جناح "العربية للتصنيع"؛ حيث أشادوا بما شاهدوا من إمكانات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح الهيئة بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات الدفاعية.

وتم بحث التعاون مع الدكتورة أماني عصفور رئيس التحالف الإفريقي لتمكين المرأة، والدكتور خالد دعبس رئيس مجلس إدارة شركة Africa vision"، ودراسة ما يمكن تقديمه لدخول السوق الإفريقية.

كما تم بحث التعاون مع عدد 8 من كبرى الشركات العالمية ومسؤولي الصناعات العسكرية والدفاعية بعدد من الدول؛ بهدف تبادل الخبرات والتنسيق لفتح مجالات للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وتم إجراء العديد من المقابلات، في إطار فعاليات اليوم الثاني؛ ومنها شركة مجموعة الأردن للاستثمار والمركز الأردني للتصميم والتطوير, كما تم بحث التعاون في مجال النظم الدفاعية والعمرات والبحوث والتدريب مع 7 شركات عالمية, وكذا بحث إمكانية تسويق منتجات "العربية للتصنيع" بعدد من دول المنطقة العربية والإفريقية.

وحرصت وسائل الإعلام المرئية والمقروءة على تسليط الضوء على جناح "العربية للتصنيع" وعقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي الهيئة؛ لإبراز مجهودات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال الصناعات والنظم الدفاعية، وفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.