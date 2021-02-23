التسجيل الأحد.. ماذا قالت وزيرة الصحة عن التطعيم بلقاح كورونا؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن شحنة اللقاحات التي استقبلتها مصر فجر اليوم الثلاثاء وتبلغ 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم هدية من الصين إلى مصر، تعكس مدى التضامن بين البلدين الصديقين.

وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى السفير الصيني والحكومة الصينية لحرصهم على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، والسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشينغ"، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم مساء أمس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصيني "شي جين بينج"، يعكس مدى قوة العلاقات بين قادة البلدين، ويؤكد التكاتف والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين، حيث أظهر الشعب المصري تضامنه مع الشعب الصيني منذ بدء الأزمة في دولة الصين، من خلال إرسال مصر شحنات من المستلزمات الوقائية ورسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الصيني.

كما تلقت وزارة الصحة شحنات كبيرة من المستلزمات الطبية والوقائية من الصين والتي كان لها أثر كبير في حماية الأطقم الطبية بالمستشفيات من الإصابة بالفيروس، كما أشارت الوزيرة إلى حرصها على الاجتماع مع المسئولين في وزارة الصحة الصينية عند زيارتها دولة الصين في العام الماضي مما ساهم في تبادل الخبرات والتعرف على التجربة الصينية في مواجهة فيروس كورونا ووضع بروتوكولات العلاج، مؤكدة ان ذلك التعاون يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين.

وأعلنت وزيرة الصحة عن فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.

وأشارت الوزيرة إلى تخصيص 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدة أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.

وذكرت زايد أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك و استرازنكا".

وتابعت "زايد" أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، لافتة إلى أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم ال"جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.

ومن جانبه توجه السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ" بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لجهودها المبذولة من أجل تعزيز التعاون بين مصر والصين خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، مثمنًا إدارة مصر الحكيمة لمواجهة الجائحة.

كما أشار السفير الصيني إلى المكالمة الهاتفية التي تمت أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الصيني "شي جين بينج" والتي تعكس قوة العلاقة وتؤكد التكاتف والتعاون بين البلدين الصديقين، مثمنًا تواصل وزيرة الصحة والسكان الدائم مع الجانب الصيني، وزيارتها العام الماضي إلى جمهورية الصين الشعبية محملة برسالة تضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب الصيني.

كما أعرب عن تقديره لإنارة المعالم المصرية بالتزامن مع زيارة الوزيرة لدولة الصين وإرسال مصر شحنات المساعدات من المستلزمات الوقائية إلى دولة الصين، مؤكدًا حرص الصين على دعم مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك ردًا للجميل الذي قدمته مصر للصين في بداية الجائحة.

وذكر السفير الصيني أنه على الرغم من الطلب العالمي على لقاحات فيروس كورونا فإن الصين حريصة على جعل اللقاحات منفعة عامة ودعم الدول الصديقة النامية في حماية وصحة شعبها، مؤكدًا أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تحرص الصين على دعمها بشحنات من اللقاحات، في إطار مواصلة توطيد العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين على أرض الواقع.

وأكد السفير الصيني قدرة مصر الحكيمة على تخطي أزمة فيروس كورونا بفضل إدارة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، متمنيًا مزيد من التقدم والإزدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلدين الصديقين.

يذكر أنه تم استلام 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، حيث قام بتوقيع الاستلام كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية والسفير الصيني لدى مصر " لياو لي تشانغ".