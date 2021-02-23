برلماني يطالب بالكشف عن استراتيجية "التنمية المحلية" في التعامل مع هيئة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض استراتيجية الوزارة في التعامل مع هيئة الطرق والتعويضات المستحقة لبعض المواطنين، وتوضيح معايير اختيار الطرق في المرحلة الأولى في 12 محافظة، وعرض حجم الإنجازات في هذا المجال.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال حديثه اليوم الثلاثاء، وجوب توضيح كيفية عمل وزارة التنمية المحلية في الطرق الرابطة بين المراكز والمحافظات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أنها أكثر طرق يستغلها المواطن يوميًّا، طالبًا تحديد الجهة المسؤولة عنها، ومَن هو المسؤول عن صيانتها الدورية.

وتابع النائب: نريد أن يشعر المواطن بطفرة في مشروعات الطرق؛ لتقليل الوقت وكذلك معدل السرعات وكيفية حل المشكلات الموسمية التي تتعلق بالطلبة والجامعات، مطالبًا بالكشف عن حجم مشروعات الطرق في القرى التي وجه بتطويرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في "حياة كريمة".