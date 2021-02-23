مياه القناة: سيارات كسح الأمطار منتشرة في المحافظات الثلاث (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار انتشار سيارات شفط المياه الفاكيوم والنافوري وعربات التدخل السريع بمدن القناة الثلاث لسحب مياه الأمطار من الشوارع.

أوضح رئيس شركة المياه أنه يتابع بشكل مستمر الموقف في المحافظات الثلاث، بالتنسيق مع رؤساء القطاعات، مشيرًا إلى تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن المخصصة لها، مع توجيه السيارات لشفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة.

وأضاف أن جميع محطات الصرف الصحي تعمل بكفاءة وبكامل طاقتها، مع توفير كل الإمكانات والمعدات بهدف سحب تجمعات المياه في أقرب وقت.

أشار إلى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

شهدت محافظة السويس أمطار متوسطة لم ينتج عنها أي تجمعات للمياه مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين تحسبًا لسقوط أمطار.

شهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار في أماكن متفرقة، وتم التعامل معها بشكل سريع، ولم تتأثر حركة سير السيارات بالشوارع نتيجة تلك الأمطار، وذلك نظرًا للتعامل السريع والفوري من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

كما شهدت محافظة بورسعيد استقرارًا بالأحوال الجوية، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة بكافة الشوارع والميادين.​