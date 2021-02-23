القبض على مالك مركب بحيرة مريوط الغارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مركب الصيد التى غرقت أمس فى بحيرة مريوط بالإسكندرية، وجارى عرضه على النيابة العامة.

كانت شرطة النجدة بالاسكندرية تلقت بلاغا بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥) مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وقد أُبْلِغَتْ "النيابة العامة" بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والنيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة "وادي مريوط" التابعة إلى "الهيئة العامة للثروة السمكية"، والتقت "النيابة العامة" بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات.

كشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى مكان هروب مالك المركب وأمكن ضبطه.