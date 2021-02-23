الأمن يضبط حيوانات مفترسة وطيورًا مهددة بالانقراض في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تحفظت قوات الشرطة على حيوانات مفترسة وأخرى نادرة داخل مخازن بالجيزة.

أكدت معلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بحيازة عدد من الطيور النادرة والحيوانات البرية المفترسة والمهددة بالانقراض بدون ترخيص، والاحتفاظ بها داخل الكتلة السكنية بمنطقتي (الطالبية– الأهرام) بغرض التجارة فيها بالمخالفة للقانون، متحصلاً عليها بطرق غير شرعية عبر تهريبها لداخل البلاد من إحدى الدول، ويقوم بإخفائها داخل مخازن بأماكن عديدة خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية تم استهداف الأماكن المشار إليها، أسفرت عن ضبط الحارس المسئول عن أحد المخازن المشار إليها، وعثر بداخل المخزن على (طبنجة صوت– 2 أسد أفريقي– 3 طاووس هندي– 1 تمساح نيلي– 14 يمام قمري– 1 طائر فزان ذهبي– 1 طائر الفلامنجو "البشاروش").

وبفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة تبين أنها مدرجة فصائل مهددة بالانقراض ومحظور حيازتها أو تداولها والتعامل فيها، كما أفادت بعدم وجود ثمة تراخيص أو اشتراطات بيئية أو تصاريح أو موافقات للمكان خاصة كونه داخل الكتلة السكنية وغير مؤهل بيئياً لإيواء مثل هذه الحيوانات، وتمت مصادرة المضبوطات وإيداعها بالجهة المختصة.