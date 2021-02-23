شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 57 ألف و605 مخالفة على نهر النيل منذ 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل حملة لإزالة تعديات على النيل فى محافظة دمياط، ليصل إجمالى ما تم إزالته منذ يناير 2015 حوالى 57 ألف و603 حالات تعدى.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى أهل مصر" تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وامتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا انشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات.