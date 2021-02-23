شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد له هيبة بس النمر ملك الغابة الحقيقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز النمر بصفات كثيرة من أهمها سرعته الكبيرة، بالإضافة إلى قدرته على السباحة والتسلق ما يجعله حيوان خطير بالإضافة إلى شكله الجميل، وكان لـ"الخليج 365" جولة ببيت النمر بحديقة حيوان الجيزة.

والتقى الخليج 365 ، أحمد كاسب ، أقدم حارس للسباع والنمور بحديقة حيوان الجيزة، تحدث عن طبيعة عمله وكيفية التعامل مع الحيوانات الشرسة وطباع النمر وكيفية تغذيته.

ويأكل النمر 6 كيلو لحوم يوميا على الأقل، كما يخصص له يوم للأسماك، ويتم تدفئته بشكل جيظ فى الشتاء.

وفى السياق أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه خلال التقلبات الجوية ، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل حديقة حيوان الجيزة ، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأراضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، والمتابعة البيطرية طبقا للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق.