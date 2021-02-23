شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: هطول أمطار خفيفة غير مؤثرة على حركة السيارات بمحاور القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر أمنى بالمرور، أن حركة السيارات أعلى محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، أو بالطرق الرابطة مع المحافظات الأخرى لم تتأثر بسقوط أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أن هناك متابعة لحركة السيارات أعلى الميادين والطرق الداخلية والسريعة والصحراوية، من خلال مراقبة الكاميرات أو نشر القوات أعلى المحاور لمتابعة حركة المرور لرصد أى معوقات مرورية سواء حوادث أو أعطال.

وأشار المصدر، إلى أنه فى حالة هطول أمطار غزيرة بالطرق سيتم رصد الأماكن الأكثر زحاما بسبب تراكمات المياه و سيتم إرسال سيارات لشفط المياه مع نشر الخدمات لتوعية المواطنين بالتهدئة منعا لانزلاق السيارات.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.