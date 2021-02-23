شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مكرم محمد أحمد للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. و"الأعلى للإعلام" يتمنى له الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق لوعكة صحية، نقل على إثرها لمستشفى وادي النيل لتلقى العلاج. من جانبه، تمنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، الشفاء العاجل للكاتب الكبير وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، متابعا: "فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".