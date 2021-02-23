شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 10 مساجد فى السعودية بعد ظهور إصابات بكورونا بين المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إغلاق 10 مساجد مؤقتاً بست مناطق بعد ثبوت إصابة 11 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال ستة عشر يوماً بلغ 135 مسجداً، تم فتح 108 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار الحرص على صحة مرتادى بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.