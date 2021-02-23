شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية.. واليوم ذروة موجة التقلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، حيث شهدت مناطق متفرقة من القليوبية والقاهرة والجيزة، أمطار متوسطة مع تساقط حبات البرد، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من وصول موجة التقلبات لذروتها.

والطقس اليوم الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، ومائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والضبعة تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من راس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.