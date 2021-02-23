تجديد حبس المتهم بقتل مسنة في المعادي لسرقتها 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل مسنة لسرقتها.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسنة بعدما قتلها عاطل عقب سرقتها بمنطقة كوتسيكا في المعادي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أن الجثة لسيدة "ا. ح"، 82 سنة، وتعمل بائعة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها قتلت بهدف السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "ك. ص"، 22 سنة، لسرقتها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وجار مناقشته لمعرفة أسباب الحادث.