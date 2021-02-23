"إحنا مباحث".. ضبط عصابة اختطفت محاسبا بسبب خلافات مالية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية- القبض على مرتبكي واقعة اختطاف محاسب؛ منتحلين رجال الشرطة بالزيتون بسبب خلافات مالية على ١.٧ مليون جنيه اختلسها المجني عليه.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من أحد المواطنين- بدائرة القسم، بحضور 4 أشخاص مجهولين لمحل سكنه ادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا باصطحاب نجله، محاسب سابق بأحد المحلات التجارية، داخل سيارة ميكروباص، دون لوحات معدنية ولاذوا بالفرار.

وإتهم المُبلغ مالك المحل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين الأخير ونجله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع آخرين.

وفي وقت لآحق حضر المجني عليه وقرر بتعرضه لواقعة خطف من قبل 4 أشخاص بتحريض من المشكو في حقه، حيث قاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة على بياض وعقب ذلك قاموا باصطحابه داخل مركبة "توك توك" وتخلوا عنه بمنطقة كرداسة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمل المجني عليه لديه كمحاسب، وقيامه باختلاس مبلغ مالي قدره (مليون و700 ألف جنيه) إبان فترة عمله فاختمر في ذهنه فكرة اختطافه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لاجباره على رد المبلغ المالي، وفي سبيل ذلك استعان بــ (5 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية") لتنفيذ مخططه مقابل تحصلهم على مبلغ مالي.

وتوجهوا للشقة محل سكن المجني عليه وإدعوا أنهم رجال شرطة، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية (قيادة السائق - ويعمل عليها كسائق) وقاموا باحتجازه داخل شقة كائنة بمنطقة كرداسة بالجيزة (مستأجرة أحدهم) وأكرهوه على توقيع (4 إيصالات أمانة على بياض) لاجباره على رد المبلغ المالي المشار إليه، ثم قاموا بالتخلي عنه عقب ذلك.

بإعداد الكمائن اللازمة بأماكن تردد المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة و4 إيصالات أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجني عليه.

بمواجهة المتهمين بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول، وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.