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الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غداً.. وهذه خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 24 فبراير 2021 إلى الإثنين 1 مارس 2021، حيث تشهد البلاد تحسن تدريجي فى  حالة الجو وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من غد الأربعاء 24 فبراير 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة:   يوم الأربعاء 24 فبراير : 

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40% تقريبا ) حتى الثامنة صباحا تقريبا.

أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش- رأس سدر - الطور ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء 

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريها ) . 

 

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 25 فبراير : 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) . 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .


 يوم الجمعة 26 فبراير : 

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .


 يوم السبت 27 فبراير :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد . 

يوم الأحد 28 فبراير : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الإثنين 01 مارس : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد . 

 

ودعت الأرصاد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ويتم تحديث التنبؤ يومياً.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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