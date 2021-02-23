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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غداً.. وهذه خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: يوم الأربعاء 24 فبراير :
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40% تقريبا ) حتى الثامنة صباحا تقريبا.
أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش- رأس سدر - الطور ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريها ) .
نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .
يوم الجمعة 26 فبراير :
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .
يوم السبت 27 فبراير :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد
يوم الإثنين 01 مارس :
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .
ودعت الأرصاد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ويتم تحديث التنبؤ يومياً.