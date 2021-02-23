شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار غداً.. وهذه خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 24 فبراير 2021 إلى الإثنين 1 مارس 2021، حيث تشهد البلاد تحسن تدريجي فى حالة الجو وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارا من غد الأربعاء 24 فبراير 2021.



وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: يوم الأربعاء 24 فبراير : وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية المتوقعة: يوم الأربعاء 24 فبراير : فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40% تقريبا ) حتى الثامنة صباحا تقريبا.

أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد - العريش- رأس سدر - الطور ) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريها ) .

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 25 فبراير : أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .



يوم الجمعة 26 فبراير : يوم الجمعة 26 فبراير : أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد .



يوم السبت 27 فبراير : يوم السبت 27 فبراير : شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

يوم الأحد 28 فبراير : شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد

يوم الإثنين 01 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

ودعت الأرصاد إلى ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ويتم تحديث التنبؤ يومياً.