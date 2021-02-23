شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق برياض الأطفال فى المدارس الدولية الحكومية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 شروط الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية (فرع العبور – فرع الشروق – فرع بورسعيد1 – فرع بورسعيد 2 – فرع طنطا – فرع المنصورة – فرع الإسكندرية – فرع دمياط – فرع زهراء مدينة نصر – فرع مصطفى النحاس – فرع السادس من اكتوبر 1 – فرع السادس من اكتوبر 2 ).

ومن المقرر فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية، بدأ من الإثنين 22 فبراير 2021 إلى يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 إلكترونيا، من خلال الرابط الخاص بكل فرع، والذي يتم نشره على الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الدولية، ولن يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحددة وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

ويستعرض الإنفوجراف التالى، شروط الالتحاق برياض الأطفال..