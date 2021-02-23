شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الآن.. الإسكندرية وكفر الشيخ الأكثر تأثرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف تقرير حديث حول آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن محافظة الاسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وأشار التقرير أيضاً إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وجارى العمل على رفع تراكمات وتجمعات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركات مياه الشرب، كما أوضح التقرير استمرار تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بكفر الشيخ نظراً لسوء الأحوال الجوية .

وأكد التقرير استمرار سقوط أمطار خفيفة بمحافظة شمال سيناء دون معوقات، فى حين تشهد باقى المحافظات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة دون سقوط امطار تذكر، في الوقت الذى مازالت جميع القطاعات الخدمية فى المحافظات المعرضة للطقس السيئ وسقوط الأمطار وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد في حالة استنفار ورفع درجة طوارئ.

ويتواجد قيادات المحافظات والمحليات في الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع ، كما أن غرف العمليات بالمحافظات تواصل الانعقاد على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولً بأول .

وتواصل المحافظات التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة والتنسيق مع أجهزة المرور لمتابعة كافة الطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه عليها مع إستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومتابعة أعمدة الإنارة العامة والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ أى اجراء لازم حفاظاً على الأرواح والممتلكات مناشدا المواطنين تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك و عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة