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سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره المجرى

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القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع بيتر سيارتو، وزير خارجية المجر، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

 

وناقش الوزيران -خلال اللقاء بمقر وزارة الخارجية- العلاقات المصرية/المجرية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.

 

ومن المقرر أن يعقد وزيرا خارجية مصر والمجر مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ختام الاجتماعات.

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