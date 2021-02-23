شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات للرى بتكلفة 11 مليار جنيه ضمن حياة كريمة فى 51 مركزا بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أمس اجتماع حول المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياه كريمة" فى الرى لخدمة 51 مركزا على مستوى الجمهورية.

ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقى، وإدخال نظم الرى الحديث بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، ما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.

وهناك مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، حيث تأتى أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

وأعطت الدولة أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.

وهناك متابعة مستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان لإنهاء التنفيذ فى المواعيد المحددة، ومردود كبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.