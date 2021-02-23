شكرا لقرائتكم خبر عن حركة مرور السيارات أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حركة مرور السيارات، أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين حالة من الزحام المرورى، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم، اليوم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية تكدس مروري، وظهر ازدحام فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وتوقفت حركة السيارات بنفق الأزهر، أمام القادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وشهد المسطح الأرضى بميدان الأوبرا، والشوارع المؤدية لمن يسلك النفق فى الاتجاهين حالة من الازدحام المرورى، كما ظهرت بشوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم، تكدس فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

فيما ظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار، وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.