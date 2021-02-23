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القومية للأنفاق تعلن نتائج اختبارات وظائف المهندسين للعمل بمشروعات المترو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، عن نتائج اختبارات الوظائف الشاغرة التي أجرتها لتعيين مهندسين جدد بها في عدد التخصصات المتنوعة تشمل مهندسي إشارات واتصالات ومهندسي ميكانيكا ومهندسي كهرباء ومهندسى تصميم وإنشاء مدني ومهندسي تنفيذ ومهندسي طرق ومهندسي عمارة وأخصائيى حصر ومستخلصات.

 

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق اختيار 227 مهندسا من بين المهندسين المتقدمين للمسابقة التي أعلنت عنها سبتمبر الماضى، واشترطت في المتقدمين احد اقصى للسن 28 سنة وتقدير جيد جدا، مشددة على أن الاختبارات تمت بشفافية تامة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة للعمل في مشروعات المترو والجر الكهربائي التي تنفذها الهيئة.

 

وأشرف على اختبارات وظائف المهندسين الجدد لجان  ضمت في تشكيلها ممثلي الهيئة القومية للأنفاق وأساتذة الجامعات، من أجل اختيار أفضل المتقدمين  في تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والاتصالات والاشارات والحاسبات، حيث تم اختيار 227 مهندسا من بين عدد 346 مهندسا متأهلا الى المرحلة النهائية للاختبارات من  إجمالي  800 مهندس كانوا قد تقدموا للتعاقد معهم على وظائف بكافة التخصصات الهندسية بالهيئة. 

 

وشملت قائمة أسماء المهندسين الناجحين في المسابقة الآتى:

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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