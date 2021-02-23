شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يؤكد استئناف الدراسة السبت المقبل.. ولاصحة لشائعات التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الدراسة بالجامعات يوم السبت المقبل، ولا صحة بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد أكد فى اجتماعه الأخير السبت الماضي على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأهاب الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

كما ناشد طلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى سعى لبعض من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إلى تزييف صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف خلق حالة من التشويش والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.