استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 6 جنيه.

محمد يوسف

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