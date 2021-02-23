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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية، التابعة للحكومة طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 6 جنيه.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7 حنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 6.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 7.5 جنيهات
الجوافة 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8.5 جنيه
البرتقال بسرة 6.5 جنيه

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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