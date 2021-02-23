شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد ساعات العمل ببعض المقار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيراً على المواطنين.
وجاء القرارات على النحو التالى :-
• مركز إصدار البحيرة بدمنهور ( بمحافظة البحيرة) .
• مركز إصدار الإسكندرية ( بمحافظة الإسكندرية) .
• سجل مدنى أول كفرالشيح (بمحافظة كفرالشيخ) .
وتفتتح وزارة الداخلية السجلات التالية اعتباراً من السبت الموافق 27/2/2021:-
• سجل مدنى سماحة الفرعى ( بمحافظة الدقهلية) .
• سجل مدنى الجنوب2 ( بمحافظة بورسعيد ) .
• سجل مدنى ثالث العاشر من رمضان ( بمحافظة الشرقية ) .
• سجل مدنى ميرا الفرعى ( بمحافظة أسيوط ) .
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.