شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية وخليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار إلى سقوط أمطار خفيفة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية الشرقية وخليج السويس وتقل تصل إلى القاهرة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الخميس .

وتسود اليوم أجواء غير مستقرة متوقعة حيث تتشكل السحب الركامية على مناطق شمال الجمهورية يصحبها هطول امطار رعدية، تكون غزيرة الى غزيرة جدًا على الاسكندرية، شمال ووسط الدلتا، يصحبها هطول متفرق للبَرَد، تمتد متفاوتة الشدة لاجزاء من القاهرة، جنوب الدلتا، منطقة القناة وخليج السويس، وسط سيناء ومناطق متفرقة بشمالها، قد تمتد لاقصى شمال الصعيد، وتكون الاجواء مشمسة إلى غائمة جزئيًا بوسط الصعيد ومشمسة جنوبًا.

وتميل الحرارة نحو الانخفاض مع طقس بارد نهارًا على شمال الجمهورية، لطيف الى مائل للبرودة على باقي الانحاء، وشديد البرودة ليلًا.

وتكون حركة الرياح معتدلة الى نشطة، تُصحب بهبات قوية أحيانًا في نطاق تأثير السحب الرعدية، تكون قوية كذلك بمنطقة خليج السويس وشمال البحر الاحمر، ويؤدي نشاط الرياح لاثارة الرمال على مناطق من الصعيد والصحراء الغربية.

أما حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطرب، والبحر الاحمر مضطرب، الى شديد الاضطراب بمناطقه الشمالية.