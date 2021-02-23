شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول وشبورة اليوم وغدا.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
اليوم الثلاثاء 23 فبراير :
أمطار متوسطة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا ) قد تغزر أحيانا.
أمطار متوسطة الى غزيرة: على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - العربية - المنوفية - الشرقية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا الاسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش ) فترات متقطعة ( 80 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء
أمطار متوسطة: على مناطق من ( مطروح - سيدي عبد الرحمن - الضيعة ) تكون متوسطة إلى غزيرة على الاسكندرية على فترات متقطعة (50 % تقريبا).
أمطار متوسطة: على مناطق من ( راس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - پني سويف - المنيا ) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) .
نشاط الرياح : على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .
تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء 24 فبراير 2021
يوم الأربعاء 24 فبراير :
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .
أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد . العريش- رأس سدره - الطور ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريبا ) .
نشاط الرياح : على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد
أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
شبورة مائية صباحا : على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد .
يوم الجمعة 26 فبراير :
أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .
يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة يتم تحديث التنبؤ يوميا.