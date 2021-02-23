شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول وشبورة اليوم وغدا.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021، حيث تصل اليوم موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية لذروتها، وسط توقعات لهيئة الأرصاد بفرص أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء بالجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول بسيناء .



اليوم الثلاثاء 23 فبراير : اليوم الثلاثاء 23 فبراير : أمطار متوسطة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا ) قد تغزر أحيانا.

أمطار متوسطة الى غزيرة: على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - العربية - المنوفية - الشرقية تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا الاسماعيلية - السويس - دمياط - بورسعيد - العريش ) فترات متقطعة ( 80 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء

أمطار متوسطة: على مناطق من ( مطروح - سيدي عبد الرحمن - الضيعة ) تكون متوسطة إلى غزيرة على الاسكندرية على فترات متقطعة (50 % تقريبا).

أمطار متوسطة: على مناطق من ( راس سدر - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - پني سويف - المنيا ) تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا ) .

نشاط الرياح : على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء 24 فبراير 2021



يوم الأربعاء 24 فبراير : يوم الأربعاء 24 فبراير : فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) .

أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط - بورسعيد . العريش- رأس سدره - الطور ) على فترات متقطعة ( 40 % تقريبا ) قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من الزعفرانة - رأس غارب الغردقة - القصير ) على فترات متقطعة ( 50 % تقريبا ) .

نشاط الرياح : على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد

يوم الخميس 25 فبراير : أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية صباحا : على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد .



يوم الجمعة 26 فبراير : يوم الجمعة 26 فبراير : أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة يتم تحديث التنبؤ يوميا.